Stracchino, ritiro lotto di una famosa marca: “E’ infetto”

E’ stato ritirato uno stracchino di una famosa marca in quanto infetto e pericoloso. Di che cosa si tratta?

Panico per uno degli alimenti più consumati dagli italiani ovvero lo stracchino, con un ritiro di lotto super che ha portato non pochi dubbi. Ecco le informazioni

Ritiro prodotto infetto dai supermercati

E’ stato ritirato dai supermercati a seguito del richiamo del Ministero della Salute un lotto che fa parte dell’antica e famosa azienda Società Agricola Locatelli Guglielmo.

Secondo quanto segnalato sul Fatto Alimentare il prodotto è stato ritirato per la presenza di Escherichia coli STEC – Shiga Tossina.

Le forme interessate sono in totale 48 con un totale – si legge – di 85,653 Kg che appartengono al seguente lotto di produzione:

del 12 ottobre 2019 della 41° settimana con marchio di identificazione IT 03/1719 CE della Società Agricola Locatelli Guglielmo & C. S.S.

Proprio il Fatto Alimentare da inizio anno ha segnalato tantissimi richiami per un totale di 155 con 218 prodotti segnalati e ritirati dal mercato nonché 9 revoce.

Tra le varie note si evince infatti che ogni anno ci sono molte criticità in merito che riguardano circa 1.000 prodotti alimentari che poi vengono ritirati dal mercato, per sospetto di infezione e non solo.

Nel 20% dei cari sono prodotti che potrebbero nuocere alla salute per questo motivo l’allerta è doverosa al fine che non accada nulla.