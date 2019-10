Storie Italiane, il programma condotto dalla bravissima Eleonora Daniele non è andato in onda oggi 4 Ottobre, scopriamo il perché

È ormai uno dei programmi più seguiti della prima fascia pomeridiana, parliamo appunto di Storie Italiane, condotto dalla fantastica Elonora Daniele. Il programma è molto seguito da milioni di italiani, ma sembra che proprio oggi si prenderà una piccola pausa, ma scopriamo insieme il perché.

Storie Italiane non andrà in onda

Il programma condotto da Elonora Daniele oggi non andrà in onda e a quanto pare, la sua normale programmazione riprenderà proprio la settimana prossima a partire dal 7 Ottobre. Il motivo principale di tale decisione, sarebbe per motivi di palinsesto. A quanto pare al posto del programma che tratta essenzialmente di temi attuali e di cronaca, verrà sostituito con il programma di Lorena Bianchetti con A sua Immagine, in occasione proprio della festa di San Francesco D’Assisi.

Storie Italiane riprende la prossima settimana

Il bellissimo programma di Elonora Daniele a quanto pare, oggi si prenderà una piccola pausa. Storie Iitaliane, questa settimana chiude un giorno in anticipo per lasciare spazio al programma a sfondo cattolico, che racconta le diverse storie che hanno in comune l’amore e la fede per Cristo. Ad annunciare la pausa dello spettacolo è la stessa conduttrice proprio il giorno prima. Al posto del programma su Rai 1, andrà in onda il 4 ottobre 2019 il programma di Lorena Bianchetti puntata interamente dedicata al Santo Francesco.