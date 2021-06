Eleonora Daniele: addio a Storie Italiane, arriva la nuova conduttrice

Per l’estate il palinsesto della mattina di Rai Uno verrà stravolto con lo stop forzato di “Storie Italiane” ed Eleonora Daniele.

Restano solo pochi giorni di messa in onda per “Storie Italiane“, il noto programma di informazione condotto da Eleonora Daniele. La trasmissione, mandata in onda poco prima delle 10, forniva tutte le principali notizie del giorno agli italiani.

Eleonora Daniele è alla conduzione del programma dalla prima edizione

Non solo, Eleonora Daniele è al timone del programma dalla sua creazione. Nello specifico “Storie Italiane” ci accompagnerà sino al 25 giugno per poi prendersi una meritata vacanza, ancora non si sa però se in maniera definitiva o meno.

In casa Rai però non hanno perso tempo e sembrano aver già riorganizzato i loro palinsesti. A sostituire la Daniele, inoltre, sarà un’attrice alla sua prima esperienza alla conduzione, stiamo parlando, infatti, di Serena Autieri.

Serena Autieri sarà chiamata al ruolo di presentatrice in “Dedicato”

Quest’ultima andrà in onda proprio nell’orario di “Storie italiane” con un programma nuovo di zecca intitolato “Dedicato“. Il programma avrà ogni giorno un ospite diverso che si racconterà alla Autieri, il tutto lasciando ampio spazio alla musica e alla spensieratezza.

Non sono mancate però, anche in questo caso le critiche. L’attrice, infatti, è stata accusata di voler fare troppe cose insieme, critiche al quale lei ha risposto senza indugio in una recente intervista.

“Se ho voglia di fare più cose, di studiare e di perfezionarmi, perché non posso farlo? Qual è il problema?”

Continua, quindi, la rivoluzione in casa Rai all’arrivo dell’estate, l’unica incognita, al momento, è il futuro di Eleonora Daniele la quale potrebbe persino lasciare il mondo della tv per occuparsi della famiglia.