Eleonora Daniele non va in onda con la sua Storie Italiane. La scelta di Rai sta spiazzando il pubblico televisivo, che è stanco dei continui cambiamenti del palinsesto.

Come mai la conduttrice è stata sospesa? I telespettatori se lo chiedono e temono che la decisione possa essere definitiva. Abbiamo scoperto i motivi per voi.

Nella giornata di ieri, martedì 26 gennaio 2021, la diretta di Storie Italiane non è andata in onda.

La puntata del programma condotto da Eleonora Daniele è stata cancellata e al suo posto è stato trasmesso uno speciale del TG1, condotto da Francesco Giorgino e dedicata alle dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L’edizione speciale è cominciata alle ore 10.00 e non ha potuto lasciare spazio al programma dell’ex gieffina.

Unomattina, invece, è andato in onda regolarmente, con al timone Marco Frittella e Monica Giandotti, fino alle ore 9.50.

I telespettatori affezionati a Storie Italiane sono rimasti basiti quando hanno constatato che la trasmissione non sarebbe andata in onda.

Ad annunciare la cancellazione della trasmissione è stata la stessa redazione del programma Rai.

Attraverso un tweet ha comunicato:

“Oggi la trasmissione non va in onda per lasciare spazio al TG1.”