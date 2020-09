Akash Kumar, il dramma: ‘Dopo Ballando ho perso 20 kg’: lo sfogo a Storie Italiane

View this post on Instagram

„Il mondo ama più le apparenze che la sostanza, e non c'è nulla che più offenda la gente incapace di bene quanto la vista del bene che fanno gli altri. Non potendo difendersi dal bene che ricevono, gli uomini cercano di non accorgersene o di dimenticare presto, fin che giunge opportuno il momento di vendicarsi con un piccolo trionfo d'ingratitudine.