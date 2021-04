A denunciare i fatti è stata proprio la ragazza, che sulla sua pagina Facebook ha raccontato quanto le è accaduto.

Un lungo post su Facebook per raccontare l’evidente discriminazione di cui è stata vittima.

Un insulto gratuito ed assolutamente ingiustificato quello subito da Fabiola Tricoli, 24enne di Crotone, che ha fatto un colloquio di lavoro per iniziare a lavorare in un negozio di casalinghi.

La ragazza ha iniziato un periodo di prova ed è stata affiancata da altre due commesse.

Qualche giorno fa però il proprietario del negozio ha commentato, neanche troppo velatamente, il peso della ragazza, come se potesse essere quasi un impedimento a svolgere bene il suo lavoro.

“A fine giornata il proprietario mi fa notare che per lui evidentemente era un problema che io non portassi una 38, arrivando a chiedermi se ero a conoscenza che ci fossero le scale e se me la sentissi visto il mio peso di farle tutti i giorni”

scrive la ragazza su Facebook.

Fabiola però non ha accettato quegli insulti ed ha deciso di rinunciare al lavoro da commessa, raccontando quanto le è accaduto.

“Sarei curiosa di sapere se questo signore o chi come lui avrebbe mandato suo figlio a lavorare in un negozio dove si ricevono insulti e ci si fa il c**o per 300 euro”