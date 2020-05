Stagione finita per le conduttrici Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Gli show di punta di Canale 5 chiuderanno anzitempo? Fioccano le indiscrezioni.

La notizia era nell’aria, ma adesso è divenuta ufficiale: le principali trasmissioni televisive di Canale 5 subiranno una chiusura anticipata. Le due brillanti conduttrici Mediaset Barbara D’Urso e Federica Panicucci sono già proiettate verso le ferie estive.

Negli ultimi mesi il quartier generale di Cologno Monzese, così come i piani alti di Viale Mazzini, ha stravolto la propria programmazione televisiva per dare ampio spazio a tg e approfondimento di cronaca. Ma adesso ecco che sta per verificarsi l’ennesima rivoluzione del palinsesto.

Stando alle informazioni divulgate dalle principali guide tv e blog di televisione, gli show di Barbara D’Urso subiranno uno stop domenica 24 maggio. A partire da venerdì 26 giugno, invece, toccherà al programma Mattino 5, condotto da Federica Panicucci.

Barbara D’Urso annuncia la chiusura anticipata di “Live Non è la D’Urso”

Nel corso di una recente diretta sul social network Instagram tra Barbara D’Urso e il profilo ufficiale della rivista TV Sorrisi e Canzoni, la regina di Canale 5 ha testualmente annunciato:

“Si chiude prima. So per certo che Live Non è la D’Urso chiude tra due puntate… Stando ai calcoli il programma dovrebbe quindi chiudere i battenti il 24 maggio”

Mattino 5, Federica Panicucci cede il timone al collega Francesco Vecchi

Per ciò che concerne il morning show Mattino 5, sembra che la conduttrice Federica Panicucci terrà duro fino al 26 giugno. per potersi congedare in previsione delle ferie estive. Tuttavia, l’aggiornatissimo sito TvBlog ha divulgato un succoso retroscena.

Stando ai rumors trapelati in rete, c’è l’eventualità che venerdì 26 giugno la Panicucci lascerà il timone di Mattino 5 al collega Francesco Vecchi. Il giornalista e co-conduttore potrebbe continuare ad andare in onda in solitaria, con un’edizione speciale di impronta strettamente giornalistica.