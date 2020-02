‘Sto malissimo’ Giulia De Lellis spaventata dal Coronavirus: lo sfogo dell’ex tronista sui social

Giulia De Lellis ha pubblicato alcune stories sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne preoccupa i fan, spaventata dal coronavirus: ‘Sto Malissimo’

In queste ultime ore l’Italia è sconvolta dall’emergenza scatenata dall’arrivo del Coronavirus, il quale ha fatto le prime vittime anche nel nostro paese.

Nonostante le forze pubbliche asseriscano che tutto sia sotto controllo, c’è tanta agitazione. Giulia De Lellis, ex tronista di Uomini e Donne, ha postato in merito al Coronavirus alcune stories. Scopriamo di più.

Giulia De Lellis, allarme Coronavirus: ‘Sto malissimo’

Già qualche settimana fa, l’ex tronista di Maria De Filippi aveva mostrato tutta la sua agitazione sui social in merito alla diffusione del Coronavirus proveniente dalla Cina.

Poche ore fa, è ritornata sui social con alcune stories, nella quali, pur premettendo di non voler fare allarmismi, si dice lei stessa terrorizzata dall’emergenza e di stare davvero malissimo essendo fortemente ipocondriaca:

‘Vi voglio dire al volo due parole sul Coronavirus, non per creare allarmismi, anche se ultimamente sto malissimo perché sono ipocondriaca’

poi ha voluto ribadire le linee guide per la prevenzione rilasciate ai cittadini, raccomandando in primis di non andare subito in ospedale in caso si sospetti di aver contratto il virus ma di chiamare l’apposito numero, il 1500 del Ministero della Salute.

Giulia De Lellis denuncia i venditori online: ’88 euro per l’amuchina’

Oltre a rimarcare le linee guida per la prevenzione, quali lavare spesso le mani, non toccare gli occhi con le mani sporche, e utilizzare le apposite mascherine con filtro (ffp2 e ffp3), l’ex tronista di Uomini e Donne, denuncia ciò che sta accadendo tra i diversi rivenditori online che hanno maggiorato i prezzi oltremodo per il disinfettante per le mani, l’amughina, che ha raggiunto costi stellari, 88 euro il pacco da 8 boccettine:

‘Prestiamo attenzione, ragazzi, a questa cosa che l’avevo sottovalutata. Mi sta tornando una forte agitazione adesso’

poi ha concluso rivelando che dopo la Fashion Week che presto giungerà al termine si prenderà qualche giorno di pausa per ristabilire gli equilibri.