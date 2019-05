Bonolis, De Filippi, Scotti, Marcuzzi, D’Urso: ecco quanto guadagnano tutti i conduttori Mediaset

Svelati gli stipendi da urlo dei conduttori Mediaset più importanti, ecco quanto guadagnano per le loro apparizioni e per i servizi in Televisione

Ecco svelati i chachet dei conduttori Mediaset più importanti, ce lo rivela il quotidiano Italia Oggi in un redazionale firmato da Claudio Plazzotta.

Quanto guadagnano i conduttori della Mediaset

Tutti almeno una volta ci siamo chiesti: ma quanto guadagno i conduttori che vediamo ogni giorno?

A svelarlo è il quotidiano Italia Oggi stilando una lista con tutti i conduttori Mediaset e i rispettivi guadagni.

Ad aprire la lista e quindi il più ”ricco” è il conduttore Paolo Bonilis che sembrerebbe guadagnare 10 milioni di euro all’anno, seguito dal simpatico Gerry Scotti che più o meno guadagna la stessa cifra.

Tra i programmi più noti dei conduttori ricordiamo rispettivamente Avanti un Altro, Ciao Darwin, Caduta Libera e Chi Vuol Essere Milionario.

Al terzo posto troviamo Maria De Filippi, tra le conduttrici più pagate, guadagnando 10 milioni di euro l’anno grazie alle varie trasmissioni che conduce: Amici, C’è Posta Per Te e Uomini e Donne. Ma non finisce qui!

I guadagni della de Filippi aumentano grazie alla sua casa di produzione, la Fascino, di cui è proprietaria al 50%, infatti il bilancio della Fascino dello scorso anno ammonta a 65,8 milioni di euro di ricavi e 3,4 milioni di utile.

Scopriamo chi chiude la classifica

A seguire Barbara d’Urso che guadagna circa 6 milioni di euro l’anno per condurre: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso; quindi 2 milioni per i programmi pomeridiani e 4 per quelli in prima serata.

Segue Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la notizia e La sai l’ultima? ed il suo compenso ammonta a 5,75 milioni di euro annui.

In fine chiude la classifica Alessia Marcuzzi, che con i suoi due programmi l’Isola dei Famosi e Le Iene in prime time, percepisce 2,4 milioni di euro all’anno.