Che fine ha fatto Steve La Chance? L’ex professore di Amici dopo la lite con la Celentano ha chiuso col programma

Ve lo ricordate Steve La Chance? Il famoso maestro di ballo di Amici di Maria De Filippi? Ecco che fine ha fatto l’ex professore del programma

Come si può non ricordare il bravissimo maestro Steve La Chance, maestro di ballo di Amici di Maria De Filippi. Il maestro dopo una lunga avventura negli studi televisivi del talent show ha preso una strada diversa, ma ecco come è diventato.

Steve La Chance, l’addio ad Amici

Il bravissimo maestro di danza moderna jazz, Steve La Chance dopo una lunga esperienza ad Amici durata dal 2002 al 2010 ha ottenuto un grande successo, tanto che il pubblico lo adorava per la sua schiettezza e bravura nell’insegnamento della sua professione. Ma la sua carriera inizia da molto prima proprio al fianco della bravissima Lorella Cuccarini come ballerino e successivamente come coreografo.

Ma il successo lo raggiunge partecipando come maestro di ballo nella bellissima scuola di Amici, programma condotto da Maria De Filippi. Purtroppo però la sua presenza all’interno del programma ha avuto un termine e proprio in una recente intervista ha motivato il suo abbandono alla scuola di Amici.

La Chance: ecco perché ho lasciato Amici

Il maestro di ballo è riuscito ad insegnare nella scuola di Amici per molto tempo. Il coreografo infatti in una recente intervista ha sottolineato che non guarda ormai da tempo il programma:

Amici? Non lo guardo. Non saprei spiegare il calo di ascolti, se ne fa o non ne fa, non so cosa stanno combinando. Io so semplicemente che invece di usare dei ragazzi che devono crescere, stanno facendo entrare semi-professionisti o addirittura professionisti; ballerini che vengono da diverse compagnie, e che poi in trasmissione si esibiscono come studenti”

Ma la vera motivazione del suo abbandono, secondo quanto riferito da Steve sarebbe uno scontro di opinioni su come deve essere la danza all’interno di una scuola. Per questo Steve ha deciso di andare via e di dedicare il suo tempo e la sua vita alla danza. Il maestro ha infatti aperto una scuola di ballo a Roma insieme alla figlia Giorgia LaChance con corsi accademici ad alta formazione.