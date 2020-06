Stephen Amell, chi è il bellissimo protagonista di Arrow?

Sai tutto su Stephen Amell? Scopriamo insieme alcune delle curiosità relative all’interprete di Oliver Queen, protagonista della serie tv Arrow

Vediamo insieme alcune particolarità riguardanti la vita dell’attore Stephen Amell!

Chi è Stephen Amell

Nasce a Toronto, il 8 maggio del 1981. Si tratta di un attore, wrestler e produttore cinematografico canadese, noto per aver interpretato Oliver Queen/Green Arrow nella serie TV Arrow, trasmessa dal 2012 al 2020 su The CW.

Il 25 dicembre del 2012, durante una vacanza ai Caraibi, sposa l’attrice e modella Cassandra Jean. I due decidono di sposarsi una seconda volta a New Orleans il 26 maggio del 2013. Il 15 ottobre del 2013 nasce la loro prima figlia, Mavi Alexandra Jean Amell.

Scopriamo ora alcune delle curiosità riguardanti l’attore in questione!

Alcune curiosità sull’attore

L’esordio

Ha esordito al cinema con il film intitolato The Tracey Fragments, per la regia di Bruce McDonald nel 2007, e in televisione nella serie tv Queer as Folk nel 2004.

Il Wrestling

L’attore è una grande appassionato del WWE. Il 23 agosto del 2015 ha combattuto contro Sturdust durante il SummerSlam.

Lo Spinning

L’attore è stato anche istruttore di spinning, attività che portava avanti per potersi sostenere economicamente.

Sul set

Prima di girare le scene a torso nudo, l’attore fa sempre una corsa. L’interprete è consapevole che non cambi nulla a livello fisico, ma ciò gli permette di essere più sicuro psicologicamente.

Un anno difficile

L’anno più difficile per l’attore è stato il 2009. Lavorava sporadicamente e lottava con tutto se stesso per raggiungere il suo obiettivo. Ha anche pensato più volte di rinunciare.

Il matrimonio

In realtà, Amell è stato sposato prima di convolare a nozze con Cassandra Jean. Era andato all’altare nel 2017 con la collega Carolyn Lawrence, con la quale è rimasto fino al 2010.

Il cancro

La madre dell’attore ebbe il cancro quando lui aveva soltanto 5 anni. Da adulto è diventato un grande sostenitore della campagna benefica che sostiene la ricerca per queste malattie.

La stima per Tom Cruise

L’attore ha rivelato che gli piacerebbe molto collaborare con Tom Cruise. Sarebbe interessato ad approfondire il modo in cui lavora sul set, come si prepara, come si relazione con la crew, come si comporta sul set.

Il licenziamento

Dopo una sola stagione della serie tv Dante’s Cove, l’attore fu rimpiazzato da un altro attore senza preavviso. Dopo la delusione, arrivarono le rivincite con l’ingresso nel cast di The Vampire Diaries e in quello di Arrow.

Il supereroe preferito

Amell non aveva idea dell’esistenza di Green Arrow. I supereroi preferiti dall’attore sono sempre stati Superman e Flash.

Le arti marziali

Sin da bambino, Amell ha praticato le arti marziali. È infatti sia cintura nera 4° dan di Taekwondo che cintura nera di Hapkido.

La bellezza

Nel 2013 Buddy TV lo ha inserito al 7º posto nella classifica dei 100 uomini più sexy della TV.

Lo Scarabeo

L’attore è anche appassionato di Scarabeo. Ci gioca spesso e ha anche letto un libro che racconta di un ragazzo che gioca a livello competitivo.

Il cugino

Stephen Amell è cugino di Robbie Amell, il quale è stato protagonista della serie The Tomorrow People e ha interpretato Ronnie Reymonds in The Flash.

L’amore per il vino

L’attore è un grande amante di vino e ha fondato con Andrew Harding l’azienda vinicola Nockingpoint Wines, che è molto attiva nel campo della beneficienza.

I progetti in corso

Attualmente, Stephen Amell è impegnato nel doppiaggio della webserie intitolata Vixen, partita nel 2015 e ancora in corso.