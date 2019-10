Stephan Balliet, chi è il killer di Halle che odia gli ebrei, i migranti e tutte le donne

Stephan Balliet è il protagonista della sparatoria di Halle e la tentata strage che aveva in mente. Ma chi è il ragazzo che odia le donne, i migranti e gli ebrei?

Si chiama Stephan Balliet ed il killer di Halle che ha tentato di fare una strage in Sinagoga, per emulare tutti i suoi “miti”. Ma chi è?

Chi è il killer di Halle

Verrà ricordato come il killer di Halle ed è quello che voleva sin dall’inizio, con i suoi video prima della sparatoria e la diretta come se fosse un videogame.

27 anni nato a Eisleben – in Sassonia – abitava insieme a sua madre a pochi chilometri da Halle, come conferma Bild. Ha conseguito il diploma e poi si è iscritto all’Università per studiare chimica – lasciando dopo due trimestri a seguito di una operazione allo stomaco che lo costrinse a letto.

Il padre lo descrive – ha rilasciato una intervista inedita a Bild – come un ragazzo chiuso e in guerra con il mondo intero:

“non era mai in pace, si litigava sempre e la mia opinione non contava”

Un ragazzo le cui idee estremiste sono sempre state accentuate, sul suo odio per le donne – i migranti e gli ebrei.

La sua esecuzione e la mancata strage

Prima di commettere il duplice omicidio ha divulgato un video, dove elencava i suoi pensieri:

“l’olocausto non è mai esistito ed è colpa delle femministe per il calo di natalità in europa”

Ma la sua scarsa preparazione militare lo porta ad una serie di errori, nonostante il piano fosse stato studiato da molto tempo. Il suo intento – come è risaputo – era fare una strage in Sinagoga ma vista l’impossibilità, ha deciso di porre fine alla vita di una donna e un uomo entrambi innocenti.