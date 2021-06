Tutto su Stella Vizzino, la nota influencer che su TikTok lotta contro le discriminazioni

Conoscete Stella Vizzino? E’ una giovane ragazza di 21 anni, originaria di Pollenza, in provincia di Macerata, che è diventata famosissima su TikTok.

La giovane studentessa di Psicologia ha raggiunto l’apice del successo grazie ai suoi video, in cui tenta di sensibilizzare di fronte alle discriminazioni.

Stella Vizzino è appassionata di social e di danza. Nel corso del 2020 carica i suoi primi video su TikTok, che le permettono di diventare nota in Italia.



Inizialmente, la giovane postava unicamente filmati divertenti, nei quali scherzava o danzava. A un certo punto, però, ha voluto convertire il suo profilo su TikTok, per renderlo utile ai suoi followers.

Così ha iniziato a ideare e postare video nei quali dà il suo contributo nella lotta contro le discriminazioni.

Adesso è arrivata a raggiungere ben 589.9mila followers, che la seguono quotidianamente.

In uno dei suoi video, ha dichiarato:

“Sostengo la parità politica, sociale ed economica tra sessi. Tengo molto a questo argomento, la cosa più brutta è quando i ragazzi nei commenti dicono che non è vero che succedono determinate cose.”

e poi ancora:

“Voglio far capire ai ragazzi che anche se non tutti sono uguali, purtroppo nella società ci sono uomini che si comportano male quindi bisogna cercare di educarli lanciando un messaggio per abbattere e correggere le violenze.”