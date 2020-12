Stella di Natale: come prolungarne la vita anche dopo le feste

Il suo nome botanico è Euphorbia pulcherrima e nasce come pianta ornamentale originaria del Messico: la Stella di Natale.

La Stella di Natale, una pianta ornamentale originaria del Messico.

La Stella di Natale

L’Euphorbia pulcherrima, detta anche “stella di Natale”, negli ultimi anni è diventata fondamentale durante le feste di fine anno. I suoi fiori, o meglio le sue brattee colorate e molto decorative, compaiono infatti in inverno e rimangono belle per diverse settimane.

La sua fioritura nel periodo invernale ha fatto sì che diventasse pianta una pianta decorativa caratteristica del periodo natalizio.

Inserita nel suo ambiente naturale, questa piantina può arrivare a grandi altezze, fino addirittura ai 4 metri. Poiché teme il freddo, nei nostri climi, viene quindi coltivata esclusivamente indoor, in vaso, dove difficilmente supera gli 80cm di altezza.

A dire il vero il suo fiore non è quella corolla rossa, che fa tanto Natale, ma è di colore giallo, con foglie verdi, che mutano colore arrivando anche ad un rosso intenso, e che vengono erroneamente viste come petali.

Le ore di oscurità maggiormente presenti nella stagione invernale favoriscono una buona fioritura. Tuttavia la stella di Natale dovrebbe essere posizionata lontano dalle luci artificiali della propria casa.

Prendersi cura di una stella di Natale

Perché abbia l’illuminazione idonea, come mette in evidenza GreenMe, non deve essere posta sotto la luce solare diretta (ma ad esempio vicino a una finestra), ben riparata dalle correnti d’aria.

Un eccesso di acqua nelle radici potrebbe dare inizio ad una malattia fungina, per questo meglio impedire la formazione depositi di acqua nei sottovasi e, quindi, meglio posizionarla lontano da fonti di calore eccessivo che la seccherebbero.

Alla fine del periodo festivo la pianta perde le sue foglie, ma questo non ci deve indurre a credere che sia morta. In realtà le sue radici sono vitali e pronte nella stagione successiva ad una nuova fioritura.

Durante l’estate, e fino alla fine di settembre, la Stella di Natale può essere posizionata all’esterno. Sia durante l’estate che in inverno le annaffiature dovranno essere sporadiche.