Stella Bossari, chi è la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback?

Chi è Stella Bossari, la bellissima giovane classe ’03, figlia dei noti conduttori noti in Italia, la svedese Filippa Lagerback e l’italiano Daniele Bossari

Scopriamo insieme tutti i segreti di Stella Bossari, dalla nascita all’infanzia al percorso di studi intrapreso, dalla notorietà acquisita fino ad arrivare al rapporto con i due genitori famosi, Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

Chi è Stella Bossari

Nasce a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 24 luglio del 2003 sotto il segno zodiacale del Leone. Intraprende gli studi alla European School.

Grazie al suo fisico da urlo e al suo viso d’angelo, è molto interessata al settore della moda. Sul suo profilo ufficiale su Instagram, infatti, carica spesso immagini relative a questo mondo. Da Instagram emergono anche l’amore per la natura e la solidità del legame tra Stella e i suoi genitori.

Non si hanno molte altre informazioni relative a Stella Bossari, specialmente quelle relative alla sua vita privata e sentimentale. La Bossari, infatti, non è direttamente un personaggio noto del mondo dello spettacolo, ma è conosciuta in quanto figlia di genitori famosi.

Il rapporto con i genitori

Stella Bossari è figlia di Filippa Lagerback e di Daniele Bossari, due personaggi noti dello spettacolo italiano.

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Stella nel corso della partecipazione del padre al Grande Fratello Vip. Oggi, però, la giovane appare molto cambiata e la bellezza, ereditata dalla mamma scandinava, è evidente. Lo sono anche i tratti di Daniele Bossari, visibili sul suo volto.

Dopo l’esperienza del padre al GF Vip, da cui è uscito vincitore, Stella ha avuto modo di realizzare un suo grande desiderio: quello di vedere i suoi genitori sposarsi con rito civile il 1º giugno 2018 a Ville Ponti, a Varese.

La giovane ha un importante legame con i suoi genitori ed è stata a fianco del padre anche in un momento molto complesso della sua vita, quando il conduttore, colpito dalla depressione, stava arrivando a compiere un gesto estremo.