Stefano Sirena non ha preso bene la separazione con Manuela, che dopo il programma ha ritrovato la serenità con il tentatore Luciano Punzo: scopriamo cosa ha rivelato.

Sirena, non ha espresso parole positive sulla sua ex fidanzata, in particolare ha messo in discussione questa relazione rivelando che Manuela Carriero scriverebbe alle sue ex fidanzate.

Temptation Island, Stefano Sirena contro l’ex Manuela

Stefano Sirena e Manuela Carriero, hanno avuto una love story non semplice.

I due hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni, per via dei tradimenti da parte del ragazzo.

Infatti, come in tanti immaginavano, si sono lasciati al falò di confronto finale e hanno preso strade diverse.

Stefano è sereno tra le braccia della tentatrice Federica Cleo e, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha chiesto scusa a Manuela per alcune insinuazioni cattive e di pessimo gusto.

Manuela, invece, si gode la compagnia del tentatore Luciano Punzo.

Le ultime dichiarazioni della ragazza, hanno fatto andare su tutte le furie Stefano, scopriamo cosa ha rivelato.

La risposta di Stefano Sirena a Manuela

Il cestista, ha scritto un duro sfogo su Instagram sulla sua ex Manuela:

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità”.

La Carriero ha deciso di non rispondere a questo messaggio, palesemente riferito a lei, anzi preferisce godersi alcuni giorni di relax e amore con il tentatore Luciano.

