Chi è Stefano Settepani, il produttore esecutivo di Amici, classe ’76, fidanzato con la nota cantante Alessandra Amoroso

Scopriamo tutti i segreti di Stefano Settepani, il fidanzato della vincitrice di Amici, Alessandra Amoroso.

Chi è Stefano Settepani

Nasce nel 1976 a Milano, dopo di che si trasferisce a Roma per ragioni di lavoro.

Stefano è molto conosciuto dagli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, in quanto è il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi. La carriera dell’uomo, infatti, si è svolta tutta a Mediaset, dove è entrato da giovane nel ruolo di segretario di redazione.

Il 2001 è però l’anno della svolta: viene assunto nella Fascino Group di proprietà di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi.

Lavorando al fianco del figlio della coppia Gabriele, Stefano diventa uno dei punti di riferimento dei programmi della De Filippi come C’è posta per te, Tu si que vales e, soprattutto, Amici.

Il lavoro di Stefano si concentra soprattutto dietro le quinte, ma nel corso delle ultime edizioni di Amici si è sentito spesso il suo nome, e non per merito.

Il giovane, infatti, è stato coinvolto in una lite con Riccardo Marcuzzo, poi tracimata sui social ed estesa anche a Valerio Scanu.

Vita privata e curiosità

Stefano ha alle spalle ha un matrimonio finito, da cui sono nati i suoi due figli.

L’uomo, però, ha deciso di rifarsi una vita nel 2015, anno in cui avviene il primo incontro fortuito con Alessandra Amoroso.

La cantante salentina si trovava nella redazione di Amici per salutare di ex colleghi quando incrocia per caso il Settepani: tra i cui è stato subito colpo di fulmine e dopo ben 5 anni la loro relazione continua, tra alti e bassi, come in tutte le coppie.

I due sono molto riservati, tanto che solo poco tempo fa, dopo 5 anni, la Amoroso ha pubblicato un primo scatto mentre bacia il fidanzato.