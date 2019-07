Stefano Oradei: “Ha combinato un casino sul luogo di lavoro!”, nuova tirata d’orecchie

Stefano Oradei è uno dei ballerini più affascinanti e talentuosi di Ballando con le Stelle. L’ultima edizione per lui è stata tutt’altro che semplice per via di una questione sentimentale che ha tenuto banco per diverse puntate del programma targato Rai1 e condotto da Milly Carlucci.

Nelle passate settimane l’attenzione del gossip nostrano si è concentrata sul talent ballerino in salsa vip per via di un presunto triangolo nato sulla pista da ballo. L’affaire Kinnunen – Osvaldo – Oradei l’ha fatto da padrona per alcuni appuntamenti ed anche Milly Carlucci è entrata nella vicenda a gamba tesa con una dura condanna in diretta tv, nel tentativo di mettere ordine in una situazione che forse rischiava di sfuggire di mano ai tre protagonisti.

Stefano Oradei protagonista del triangolo a Ballando

Da una parte la maestra e ballerina professionista svedese, Veera Kinnunen con il calciatore argentino Dani Osvaldo nei panni del concorrente. Dall’altra Stefano Oradei, anche lui maestro di danza nel medesimo programma targato Rai, ma soprattutto – fino a poco tempo fa – compagno da oltre 11 anni di Veera.

Dopo le insinuazioni iniziali e le scenate di gelosia di Oradei, nei giorni scorsi la biondina ed il calciatore sono usciti allo scoperto su Instagram, confermando la loro relazione con una serie di scatti della loro vacanza di coppia nel Nord Europa, sancita da un bacio.

Oradei-Kinnunen: l’amore prima di Osvaldo

Era il 2008 quando, durante i campionati Blackpool Dance Festival in Inghilterra ai quali prendeva parte, Stefano incontrò per la prima volta Veera. Tra i due fu subito amore a prima vista. Ne nacque un sentimento forte, alimentato dalla passione comune per la danza e che li ha portati entrambi ad approdare sul palcoscenico di Ballando, lo stesso che poi li ha visti allontanare nonostante sembrassero inseparabili.

Dopo le ultime vicissitudini, in tanti hanno espresso solidarietà a Oradei e ad esprimersi sulla faccenda è stata anche Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle. In un video Instagram, la Smith ha dichiarato:

Stefano è un ragazzo adorabile e Veera è una persona bella e seria e voglio ad entrambi veramente bene. Purtroppo hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto.

Stefano e Veera sono stati per anni allievi di Carolyn, ed oggi la popolare coreografa si è espressa con queste parole rispetto ad Oradei ed alla sua gelosia indomabile: