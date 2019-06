Stefano De Martino, la verità sul secondo figlio: ‘Io e Belen preferiamo affidarci al…’

Stefano De Martino, Belen è in dolce attesa? : “Femminuccia? Per il momento no”, il conduttore rompe il silenzio sul settimanale Nuovo

Nelle ultime settimane, si parla della presunta gravidanza della showgirl argentina. Dopo tanto parlare, Stefano De Martino rompe il silenzio sul settimanale Nuovo.

Stefano De Martino svela la verità

Una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo è quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro storia d’amore ha fatto sognare numerosi fan fino alla rottura avvenuta qualche anno fa. A gennaio di quest’anno, dopo lo scoop lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione e in questi mesi hanno ricostruito il puzzle della famiglia perfetta. Le foto pubblicate sui social mostrano la coppia più affiatata e innamorata tanto da far impazzire il gossip.

Si è molto parlato della presunta gravidanza della showgirl argentina. Il ballerino napoletano, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha deciso di rompere il silenzio e mettere a tacere tutte le voci che circolano in rete e sulle riviste di gossip. Belen è incinta? ecco la risposta del conduttore.

Le parole del conduttore napoletano

In una recente intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il volto di Made In Sud ha deciso rispondere alle insistenti voci di gossip secondo le quali Belen Rodriguez sarebbe incinta. Stefano De Martino ha affermato che sua moglie non è incinta ma che vorrebbero presto diventare nuovamente genitori:

“Io e Belen per il momento non siamo “incinti”. Ci stiamo lavorando, ma siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino!”

Un periodo particolarmente positivo per il conduttore napoletano: a settembre tornerà in tv insieme a Belen Rodriguez per condurre il Festival di Castrocaro, che verrà trasmesso su Rai2 .