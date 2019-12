Stefano De Martino sorpreso in bagno: le immagini private infiammano il web

Stefano De Martino ripreso di nascosto da Belen Rodriguez mentre è in bagno : ecco stava facendo il ballerino napoletano

Una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo è, senza alcun dubbio, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo un periodo lontani, sono tornati più forti che mai e da molti mesi sono inseparabili. Sul suo account IG, la showgirl argentina ha condiviso una stories in cui riprende suo marito mentre è in bagno: ecco cosa stava facendo il ballerino napoletano.

Stefano De Marito in bagno

La loro storia d’amore ha appassionato milioni di fan n tutto il Paese. Dopo diversi anni di separazione, lo scorso Gennaio Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati insieme e, mesi dopo, la coppia ha deciso di vivere alla luce del solo la loro relazione. Oggi, le cose per loro procedono a gonfie vele e sembrano più felici che mai.

E’ un periodo particolarmente positivo per entrambi: la showgirl argentina è impegnata con la conduzione di Tu Si Que Vales, programma di Canale 5 in cui chiunque abbia talento può esibirsi ed ambire alla sfida finale. Mentre il ballerino napoletano, ha riscosso un grande successo con il programma di Rai Due ‘Stasera tutto è possibile’.

Belen e Stefano sono molti attivi sui social e non perdono mai l’occasione di condividere momenti della vita quotidiana con il popolo del web. Non molte ore fa, la modella argentina ha condiviso su IG una nuova clip in cui riprende di nascosto suo marito mentre è in bagno, ecco cosa stava facendo.

IG stories bollente

Un momento decisamente bollente quello immortalato da Belen Rodriguez. La clip in questione immortala il ballerino napoletano mentre è in bagno ma alle fan non è sfuggito un dettaglio piccante. Stefano De Martino è a torso nudo ed impegnato a togliersi la barba.