Scherzi di cattivo gusto a Made in Sud. Il comico Peppe Iodice sbeffeggia Stefano De Martino, lui lo asfalta con tono di minaccia scherzosa.

Frecciatine a go go per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici e attuale conduttore di Rai 2 si è presentato sul palco del comic show Made in Sud, dopo intense settimane di gossip che lo hanno visto al centro di nuove inverosimili love story.

Tra queste, il famigerato flirt con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Rumors categoricamente smentiti dal diretto interessato, che non hanno impedito ai comici di Made in Sud di ironizzare e lanciare battutine di cattivo gusto.

Made in Sud, raffica di frecciatine sulla vita sentimentale di Stefano De Martino

Il primo a scagliarsi contro il conduttore è stato Peppe Iodice. Il comico napoletano, emblema della simpatia partenopea, lo ha preso in giro e lo ha provocato con la sua caustica schiettezza:

“Ma che hai combinato? Un’ennesima settimana in cui stai facendo solo guai. Allora? Devi smetterla!”

Il cabarettista Peppe Iodice, sferzante un po’ per scherzo ma assai pungente, ha insistito con incalzanti interrogativi:

“Che hai fatto con quella conduttrice? Veramente te stai a magnann’ a Barbara d’Urso? Ti piace la vecchiamma!”

Un riferimento esplicito a Barbara D’Urso, regina indiscussa di Canale 5. I settimanali di gossip, infatti, hanno impropriamente accostato il nome della conduttrice a quello di Stefano De Martino.

Made in Sud, De Martino si irrita e asfalta il comico napoletano

Secca la replica di Stefano De Martino, che sbuffa e lo asfalta con un tono di minaccia scherzosa:

“Jamme Peppe, ti denuncio, sarebbe la volta buona!”

Con queste parole il trentenne napoletano ha replicato al comico partenopeo, dopo che quest’ultimo lo ha pubblicamente deriso per la sua turbolenta vita sentimentale. Una minaccia proferita con volto sorridente e tono scherzoso, che tuttavia puzza di rimprovero.