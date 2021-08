Il noto influencer ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha fatto delle rivelazioni scioccanti sulla vita sentimentale di Stefano De Martino: scopriamo cosa ha detto.

Per Stefano De Martino l’estate 2021 fa rima con il lavoro e l’amore per il figlio Santiago.

Ma non possono mancare i continui scoop che spuntano proprio su di lui.

Stefano De Martino, i rumor sulla sua vita sentimentale

Da quando è finita la sua importante storia d’amore con Belen Rodriguez, al ballerino e conduttore napoletano, gli sono stati attribuiti diversi nuovi flirt.

Lui non risponde mai a queste voci che girano sul suo conto, ma chissà se dopo le rivelazioni di Alessandro Rosica, un noto esperto di gossip, deciderà di chiarire la sua situazione sentimentale.

Alessandro ha raccontato un retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato, proprio sull’ex marito di Belén, da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, nata dall’amore con Antonino Spinalbese:

“Si diverte, si diverte. Comunque non fa nulla di male, è single”.

Ha aggiunto:

“Tutte ragazzette giovani, belle e in carriera”.

L’esperto ha spiegato che non può raccontare di più e ovviamente non può far nomi per questioni di privacy.

Stefano De Martino, i suoi progetti lavorativi

Attualmente, Stefano De Martino si sta preparando per tornare in televisione nella nuova stagione 2021/2022, più carico di prima.

All’inizio si vociferava di una possibile partecipazione proprio nella domenica pomeriggio di Canale 5 al posto di Barbara D’Urso ma, alla fine, De Martino rimarrà in Rai.

Alla presentazione dei palinsesti della tv di Stato hanno confermato la sua presenza su Rai 2: a novembre condurrà una serata speciale dedicata ai 60 anni di Rai 2 e successivamente, in primavera, sarebbe prevista la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

