Stefano De Martino ritrova l’amore: la romantica foto mani nelle mani

Il tenerissimo scatto condiviso sui social condiviso sulle stories Instagram ha fatto il pieno di like e commenti di apprezzamento.

Il conduttore ha deciso di condividere una sua particolare fotografia che ha portato molto apprezzamento tra i fan, felici che abbai ritrovato l’amore dopo la conclusione della storia con Belen.

I veri valori della vita, tra cui l’amore

Stefano De Martino è uno dei protagonisti indiscussi del gossip dell’estate. Dal presunto tringolo tra la sua ex Belen e e Alessia Marcuzzi. Ormai il matrimonio è finito e non si saprà mai la verità.

Il ballerino ha trascorso le vacanze a bordo di una barca. Si è potuto rilassare ritrovando la pace, la serenità e la tranquillità. Si è isolato dal mondo del gossip, ritrovando sé stesso.

I teneri scatti condivisi sui social

In una delle stories condivise sul suo profilo di Instagram, Stefano ha dimostrato di esser riuscito a ritrovare l’amore. Si vede una manina sopra la sua ed entrambe sono sul cuore.

Di chi è la mano? Ovviamente del figlio Santiago, il figlio avuto dall’ex moglie per il quale prova un amore indescrivibile.

La carriera di Stefano De Martino. Cosa gli riserva il futuro?

Il conduttore è diventato famoso, data la grande professionalità dimostrata alla guida di Made in Sud. Secondo rumors la RAI desira continuare la collaborazione con lui. Sembra che Mara Venier lo voglia per condurre insieme Domenica In.

Secondo quanto riportato da Diva e Donna, si starebbe pensando a creargli un ruolo pensato appositamente per lui. Potrebbe diventare un volto di punta nei prossimi anni.