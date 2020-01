‘Fa molto male’ Stefano De Martino costretto all’intervento: sui social il motivo delle fasciatura

Stefano De Martino ‘Fa molto male’. Le Stories sui social del marito di Belen Rodriguiez rivelano il motivo dell’intervento

Stefano De Martino è ormai un’icona della televisione italiana. Il Ballerino di Maria De Filippi ha conquistato i telespettatori con la sua sagace ironia e professionalità nell’arco del celebre game show ‘Stasera Tutto è Possibile’, dove è esploso nelle vesti di conduttore.

Molto amato dalle donne, l’ex concorrente di Amici è noto anche per essere il marito della bellissima showgirl Argentina, Belen Rodriguez con cui è ritornato recentemente insieme a seguito di un lungo ‘addio’.

Recentemente il presentatore del momento, il quale è molto attivo sui social, ha condiviso alcune stories con le quali ha stupito e preoccupato al tempo stesso i suoi fan. Il gesto inaspettato che gli ‘ha fatto tanto male’ non è passato inosservato. Scopriamo di più.

Stefano De Martino: ‘Ha fatto tanto male’

Nelle sue recenti stories pubblicate su instagram, il conduttore di Stasera Tutto è possibile ha voluto dedicare un momento decisamente importante per la sua vita.

I suoi scatti hanno allo stesso modo incuriosito, stupito e preoccupato gli utenti sui social. Stefano De Martino mostra infatti la sua mano sulla quale erano presenti due tatuaggi, una piccola ancora sul dito e la scritta ‘sui generis’.

Queste sono state del tutto rimosse a seguito di una delicata operazione di rimozione con laser. Un’esperienza dolorosa, ammette il ballerino, sicuramente fisicamente ma anche emotivamente. Si sa ogni tatuaggio cela dietro di se un mondo, un emozione, un significato segreto intimo e personale.

Ma perchè l’ha fatto?

Stefano De Martino: perchè ha rimosso i tatuaggi

I fan stupidi dal gesto, si sono chiesti il motivo che si cela dietro una scelta tanto particolare.

Stefano De Martino non ne fa menzione, ma è possibile che si tratti di una scelta forzata sul piano lavorativo? Ci sono delle novità in vista? O semplicemente ha voluto rimuoverli per una questione personale? I fan curiosi attendono aggiornamenti in merito, magari in un nuovo post sui social.

Ecco il prima e dopo la rimozione dei tatuaggi: