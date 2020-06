‘Con le donne ho chiuso’ Stefano De Martino, l’annuncio in televisione dopo l’addio a Belen lascia tutti senza parole

‘Con le donne ho chiuso’ Stefano De Martino, l’annuncio in televisione dopo...

Domenica In, Stefano De Martino e il rapporto con le donne: “Ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”.

Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata della stagione del seguitissimo programma condotto da Mara Venier, Domenica In. Il contenitore della Rai, nel corso di tutti questi mesi, ha tenuti incollati milioni di telespettatori con storie toccanti ma anche con tanto sano divertimento. Tra gli ospiti più attesi dello scorso appuntamento, Stefano De Martino che ha voluto chiarire in diretta il suo rapporto con le donne dopo la separazione da Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, intervista da Mara

Nelle ultime settimana, la coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo è stata, senza alcun dubbio, quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo diversi rumors, pare che i due abbiano deciso di dirsi nuovamente addio. Ancora oggi non sono chiari i motivi che si celano dietro questa scelta ma è evidente la volontà da parte di entrambi di mantenere massimo riservo sulla vicenda. Il ballerino napoletano, infatti, più volte ribadito che è necessario “far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Ieri, il conduttore di Made In Sud è stato ospite a Domenica I e la padrona di casa non si è fatta sfuggire l’occasione di stuzzicarlo sull’argomento. Scherzando con Biagio Izzo, Mara ha chiesto: “Ma come si sta comportando Stefano? Lo voglio sapere”.

La risposta del ballerino napoletano

Il comico napoletano ha cosi risposto alla provocazione di Mara Venier:

“E’ un discolo, va sempre appresso alle donne”

Ma poi ha aggiunto:

“No, non è vero, sono le donne che vanno appresso a lui, perché Stefano è bellissimo, non possono resistergli”.

Immediata la risposta di Stefano:

“Non è vero, ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:Domenica In, Stefano De Martino sotto torchio? Mara Venier ci riprova con un’altra intervista