Stefano De Martino prima di Made in Sud è stato ospite a I Soliti Ignoti: ‘Mi hai lasciato un’eredità’. Il grande ritorno a fianco di Fatima Trotta.

Prima di tornare sullo schermo insieme a Fatima Trotta, Stefano De Martino è stato ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti e ringraziandolo ha affermato:’ Mi hai lasciato un’eredità’.

L’ex ballerino di amici sta vivendo una bufera sentimentale con Belen Rodriguez la quale non esita a sfogare la tristezza sui social per questo grande amore che pare esser oramai naufragato.

Posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus è riniziato il varietà comico Made in Sud, condotto da De Martino e Fatima Trotta.

Prima della puntata il giovane partenopeo è stato ospite a I Soliti Ignoti, e non ha esitato a porgergli i suoi più sentiti ringraziamenti per l’eredità ricevuta.

L’eredità di Stefano De Martino: Tutto è possibile

Stefano De Martino ha subito ringraziato il conduttore del programma per l’in bocca al lupo che Amadeus gli fece alla prima puntata di Tutto è possibile:

Volevo ringraziarti pubblicamente per l’in bocca al lupo che mi mandasti in occasione del mio debutto a Stasera tutto è possibile

Amadeus passò a De Martino la conduzione del programma Tutto è possibile. L‘ex ballerino di Amici riconosce con affetto l’importante eredità che ha ricevuto dallo stimato collega:

Sono subentrato dopo di te e mi hai lasciato un’eredità importantissima

In risposta a questi ringraziamenti Amadues ha sottolineato, complimentandosi, quanto il giovane sia stato bravo a condurre il suddetto show su Rai2 fin da subito.

Made in Sud: Trotta e De Martino pronti a tornare sullo schermo

La Trotta e De Martino sono nuovamente sbarcati sul grande schermo alla conduzione di Made in Sud.

L’apprezzato varietà comico che ha ridonato il sorriso agli italiani in un momento così triste di pandemia globale ha fatto un picco di ascolti già alla prima puntata.

A causa del Covid19 il programma è andato in onda per la prima volta in estate, la prima puntata è stata trasmessa il 16 Giugno 2020 piena di comicità, colori e musica.

Fatima Trotta in un’intervista ha già confermato che in studio si sono prontamente adeguati alle norme per l’emergenza Coronavirus: niente pubblico in studio e distanziamento tra i lavoratori presenti.

Questo non ha fermato il programma dall’obiettivo di far ridere il pubblico a casa: ospiti e siparietti comici hanno regalato sorrisi agli spettatori da casa per tutta la messa in onda.

La puntata del 16/06/2020 è andata così bene da aver registrato il 2° miglior debutto dal 2013 in termini di share, è stato il canale più visto al Sud e sulle Isole!