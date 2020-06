Stefano De Martino e l’estate bollente: nuova vita da single, paparazzato in...

Vita da single senza Belen? Stefano De Martino è stato pizzicato in barca con una misteriosa accompagnatrice. Sul settimanale Chi spuntano le foto galeotte.

La vita amorosa di Stefano De Martino, stella napoletana della danza, è costellata da colpi di scena? Una misteriosa mora, distesa a bordo di una barca, è stata fotografata al suo fianco.

Si sa, le vacanze dei vip sono caratterizzate da weekend da sogno, lunghi happy hour al tramonto e gite a bordo di mega barche. Gli onnipresenti paparazzi del settimanale Chi hanno seguito l’ex marito di Belen persino in mezzo al mare.

Stefano De Martino in barca con una donna misteriosa: le foto pubblicate dal magazine Chi

Una misteriosa brunetta ha calamitato l’attenzione dei fotografi di Alfonso Signorini: a bordo di una barca, baciata dal sole e a fianco dell’ex ballerino di Amici. nonchè attuale conduttore di Stasera tutto è possibile.

Dal settimanale Chi arrivano immagini esclusive di una coppia in perfetta sintonia. Nella vita di Stefano De Martino, le uniche nuvole all’orizzonte sembrano essere quelle inerenti la separazione dall’ex moglie Belen Rodriguez.

Gli scatti fotografici hanno fatto immediatamente il giro dei social network e i suoi followers si sono posti dei legittimi quesiti. Tra questi, se il dinamico napoletano avesse rimpiazzato la showgirl argentina con una nuova partner.

Stefano De Martino in dolce compagnia: svelata l’identità della misteriosa accompagnatrice

Tuttavia, le foto che hanno suscitato la curiosità e lo stupore collettivo, si sono rivelate un vero e proprio fuoco di paglia. La misteriosa mora al fianco del conduttore altro non è che Adelaide De Martino, ovvero sua sorella.

Alla luce di questa rivelazione, gli internauti bramosi di scoop si sono posti ulteriori interrogativi: perché l’avvenente De Martino non ha provveduto a rimpiazzare la Rodriguez? Cosa aspetta per farlo? Parafrasando il filosofo Pascal, “il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”.

