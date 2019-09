Stefano De Martino colpito da un malore prima di salire sul palco ‘Poteva stroncargli la carriera’: il nostalgico ricordo sui social

Stefano De Martino, malore durante i casting di Amici di Maria De Filippi: il ricordo del ballerino napoletano (FOTO)

Il ballerino napoletano, Stefano De Martino, è molto attivo sui social e non manca mai di condividere scatti e pensieri che riguardano il suo passato o il presente. Nelle ultime ore, il marito di Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi seguaci un ricordo legato ai casting di amici.

Stefano De Martino malore ai casting di Amici

I numerosi fan della della trasmissione condotta da Maria De Filippi sicuramente ricordano l’edizione a cui ha preso parte il ballerino napoletano. Correva l’anno 2009, quando il marito di Belen Rodriguez è entrato nella suola di Amici. Un ragazzo con tanti sogni nel cassetto e soprattutto con un grande talento. Stefano De Martino ha subito colpito la commissione, giovane e con le idee molto chiare: diventare ballerino professionista.

La sua esperienza televisiva gli ha permesso non solo di realizzare il suo sogno ma anche di scoprire la sua bravura in veste di conduttore. Dopo molti anni dalla partecipazione al talent show di Canale 5, il papà di Santiago ha voluto condividere con i suoi follower un momento legato alla scuola.

Il ricordo condiviso sui social

Dopo dieci anni dalla sua partecipazione ad Amici ha voluto raccontare un episodio alquanto spiacevole accaduto mentre era ai casting. Il marito di Belen Rodriguez ha confessato che la prima volta che si è presentato ai casting ha avuto un malore.

Complice l’ansia, l’agitazione e una giornata da bollino rosso per la capitale. Il ballerino napoletano ha, infatti, raccontato che il 15 aprile dello stesso anno era in fila con altre 2000 e in quell’occasione non riuscì a presentarsi dinnanzi ai professori. Ma grazie ad Antonio, il redattore della trasmissione, riuscì a fissare un altra data per lui.. il resto è storia.