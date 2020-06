Stefano De Martino si avvicina di nuovo a Emma Marrone: beccato il like all’ex fiamma

Stefano De Martino, spunta un like a Emma Marrone su Instagram: è davvero crisi con Belen Rodriguez? Le ultime indiscrezioni-

Nelle ultime settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro delle cronache rosa per una presunta crisi coniugale. Secondo i rumors, il distacco tra il ballerino napoletano e la showgirl argentina non sarebbe causato soltanto da questioni lavorative. Ad accendere il gossip, è anche il like del conduttore alla sua ex fidanzata Emma Marrone che non è passato inosservato ai fan.

Stefano De Martino: è crisi con Belen?

Continuano le indiscrezioni su una crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Circa un mese fa, il ballerino napoletano ha deciso di lasciare Milano per prepararsi alla nuova edizione di Made In Sud, con tanti ospiti e novità. Tuttavia, secondo alcuni questo allontanamento non sarebbe causato soltanto da questioni lavorative. In questi giorni, la showgirl argentina si è sfogata su Instagram affermando di non vivere un momento semplice. Parole, queste, che non hanno fatto altro che alimentare le voci di gossip.

Ad ogni modo, a scatenare i fan è anche il like che il conduttore napoletano ha lasciato proprio alla sua ex fidanzata, Emma Marrone. Come tutti sanno, sono stati legati sentimentalmente durante la partecipazione al talent show di Maria De Filippi ‘Amici’. La loro storia d’amore è giunta a capolinea quando il volto di Made In Sud si è innamorato della showgirl argentina.

Il like ad Emma Marrone

La cantante salentina ha condiviso sui social un nuovo scatto che la ritrae mentre si gode l’aria del mare. Ai fan più attenti non è sfuggito proprio like anche all’ultima foto con cui Emma Marrone ha dedicato un dolce messaggio a Francesca Savini per il compleanno.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Stefano De Martino si separa da Belen e lascia il tetto coniugale ‘E’ dura’: il triste sfogo del conduttore