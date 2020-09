Stefano De Martino in barca con una donna speciale: dopo Belen ritrova la serenità

Stefano De Martino beccato in barca insieme ad una donna speciale: il conduttore napoletano fugge dal gossip

Un’estate particolare per Stefano De Martino che è stato al centro dell’attenzione mediatica per la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez.

Di recente, il ballerino napoletano è stato paparazzato dal settimanale Chi insieme ad una donna speciale: di chi si tratta? Niente gossip: è sua sorella Adelaide.

Stefano De Martino, estate di gossip

Una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi è, senza alcun dubbio, quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La notizia della loro rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che, durante tutto il lockdown su rispettivi profili social, sono apparsi una serie di scatti e video in cui si mostrano felici e complici. Ma qualcosa sembra aver turbato gli equilibri della coppia: dapprima si è parlato del presunto tradimento del ballerino napoletano con Alessia Marcuzzi, notizia che è stata prontamente smentita e successivamente delle incomprensioni coniugali mai superate. Sembra non sia nemmeno auspicabile un ritorno di fiamma in quanto la showgirl argentina è stata beccata insieme ad un noto stylist di Milano, Antonino Spinalbese.

Archiviate le voci di gossip, il conduttore di Made In Sud ha deciso di staccare la spina e godersi qualche giorno di relax insieme alla sua bellissima famiglia.

Il ballerino insieme a sua sorella Adelaide

Nessun gossip questa volta per Stefano De Martino. Il conduttore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia.

Il settimanale Chi lo paparazzato, a giugno, in compagnia dei suoi affetti più cari, la sorella, il fratello Davide, i genitori e, appunto, il suo piccolo Santiago. Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini la vacanza servirebbe per dimenticare il dolore provocato dalla rottura dalla moglie.