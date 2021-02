A distanza di anni emerge un’inedito retroscena che riguarda il conduttore campano e Maria De Filippi. Cosa succedeva dietro le quinte?

Stefano De Martino è tra gli Showman più amati dal pubblico italiano per la sua semplicità e il suo essere poliedrico.

Nelle ultime settimane sta riscuotendo un enorme successo, con il suo Game Show, Stasera Tutto è Possibile, il quale è riuscito a conquistare una larga fetta di pubblico che segue con piacere la trasmissione ogni martedì sera.

Di recente inoltre L’Ex ballerino di Amici è ritornato sotto i riflettori a seguito di un particolare retroscena avente come protagonista l’amata conduttrice di Canale Cinque, Maria De Filippi.

Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Il retroscena inaspettato

La moglie di Maurizio Costanzo, è molto amata dal pubblico italiano per la sua semplicità nei modi e per il suo essere diplomatica.

A seguito di alcune dichiarazioni più o meno recenti del conduttore campano, è emerso un’inedito retroscena risalente ai tempi di Amici.

Stefano De Martino a tal proposito ha rivelato di ‘spiare’ la presentatrice di C’è Posta Per te, perchè profondamente ammaliato dal suo modo di condurre e calcare il palco.

Il motivo?

Cercare di fare propri le sue strategie e tecniche di conduzione per sperare di poter sfondare sul piccolo schermo proprio nelle vesti di conduttore.

Un’aspirazione diventata realtà negli ultimi anni in Rai con la conduzione di ben due programmi in prima serata, Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile.

Stefano De Martino, guest star della nota fiction

Dopo aver conquistato il pubblico con i suoi Show in prima Serata, il successo dell’Ex Ballerino di Amici continua prendendo parte ad una delle fiction più amate dal pubblico italiano.

Stefano De Martino ha infatti prestato la sua straordinaria partecipazione alla sesta puntata del 4 Febbraio di ‘Che Dio Ci Aiuti 6’, nell’arco della quale ha interpretato se stesso in qualità di giudice di una gara di ballo a cui Suor Costanza ha deciso di iscrivere alcune coppie del Convento di Assisi.

Un’interpretazione che potrete rivedere sintonizzandovi su Rai Play, e che ha divertito molto anche gli attori del cast che hanno avuto modo di conoscere il conduttore nella sua vera essenza. In particolare Pierpaolo Pollon (Emiliano) ha rivelato sul ballerino:

‘È cosciente che quello dell’attore non è il suo lavoro. Per il resto è molto sicuro di sé. Giustamente, se non è sicuro De Martino, chi altro deve essere sicuro nella vita’

e ancora:

‘Abbiamo riso parecchio, è un gran cazzaro. Devo dire la verità, l’ho apprezzato. Non credevo fosse così divertente. Non lo conoscevo. Dopo averlo conosciuto, ho capito perché stava con Belén’

ha concluso l’attore tirando in ballo l’ex moglie di De Martino, Bélén Rodriguez, la quale secondo gli ultimi gossip starebbe aspettando un figlio dal suo attuale compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese.