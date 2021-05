Stefano De Martino il lutto devastante, il ricordo che commuove i social

Stefano De Martino è stato colpito da una notizia terribile: il lutto che ha sconvolto l’intero web.

Pochi minuti fa l’ex ballerino di Amici ha pubblicato un post davvero straziante: “E’ stata la colonna sonora della mia vita.”

Stefano De Martino, la grave perdita

Poche ore fa tutta l’Italia ha saputo del triste annuncio che riguarda proprio Franco Battiato.

Il cantautore si è spento questa mattina nella sua residenza a 76 anni.

In molti lo hanno ricordato con un post sui social, tra cui anche Stefano De Martino.

L’artista siciliano è stato molto legato alla città del ballerino, infatti a Napoli aveva fatto un mega concerto con 30 mila persone a Piazza Plebiscito nel 2017.

E’ stato uno dei concerti più noti che la città ancora oggi ricorda.

Non possiamo dimenticarci delle sue collaborazioni con Pino Daniele, che nel 2010 duettò nel brano “Chi tene ‘o mare”.

Stefano De Martino, il ricordo che commuove il web

Pochi minuti fa Stefano De Martino ha pubblicato un post su Instagram in ricordo del noto cantautore siciliano, che ha commosso tutti.

Il ballerino per ricordare Franco Battiato ha scritto un pezzo di un suo famoso brano:

“La stagione dell’amore viene e va i desideri non invecchiano quasi mai con l’età.”

L’immagine in bianco e nero del cantautore ha avuto un boom di like, infatti in meno di un’ora ha raggiunto più di 30 mila mi piace.

In tantissimi hanno commentato il post di Stefano De Martino, scrivendo “E’ stata la colonna sonora della mia vita”, “Le sue canzoni resteranno immortali”, “E’ stato un vero maestro”.

La scomparsa del cantautore ha scosso veramente tutti, in particolare Stefano De Martino che ha sempre amato e danzato le se canzoni che rimarranno nella storia della musica italiana.

