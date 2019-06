Stefano De Martino confessa ‘Scelte dolorose’, la verità sulla seconda gravidanza di Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono la coppia più amata dal pubblico italiano.

In tanti hanno desiderato un ritorno di fiamma, finchè negli ultimi mesi, dopo tanti rumors quel sogno di è avverato.

Un nuovo inizio, un nuovo capitolo tutto da vivere insieme a Santiago.

Di recente l’ex conduttore di ‘Made in Sud’ ha rilasciato una lunga intervista al noto settimanale ‘Diva e Donna’ dove ha raccontato alcuni dettagli sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez cercando di rispondere ai rumors e alle perplessità dei fan che da sempre li seguono e li sostengono.

Stefano De Martino, rivela che non è stato semplice riconquistare la fiducia e il cuore della bella argentina, per la quale ha dovuto ‘rimboccarsi le maniche’ e fare dei ‘sacrifici’:

‘Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche’

Con ironia però aggiunge che non rivelerà come ha fatto, perchè questo è ‘un segreto professionale’.

Belen Rodriguez, la verità sulla seconda gravidanza

L’ex ballerino di Amici, prosegue nella sua intervista la quale prende pieghe più serie, e continuando il discorso del ritorno di fiamma con la Rodriguez, rivela senza scendere nel dettaglio che spesso nella vita ci si ritrova a compiere scelte dolorose, delle quali bisogna tener conto anche di chi ti circonda:

‘Nella vita capita di fare scelte dolorose a volte e quando ciò avviene, non si fanno i conti solo con se stessi ma anche con tutti coloro che ci circondano e ci seguono’

Poi la verità sulla seconda gravidanza della Showgirl argentina, la quale nonostante gli innumerevoli scoop, al momento non è in attesa.

Ciò non preclude che prossimamente possa bussare alla loro porta la cicogna. Infatti Stefano De Martino rivela a ‘Diva e Donna’ che il fratellino o la sorella di Santiago arriverà, ma quando sarà il momento giusto.

Stefano De Martino e la carriera: “Arriverò ancora più in alto”

L’intervista si conclude passando per la carriera dell’ex conduttore di Made in Sud.

Stefano De Martino a riguardo rivela che momentaneamente sta cercando di dedicare una maggiore attenzione alla sua famiglia ricostituita piuttosto che al lavoro, in merito al quale ha dichiarato: