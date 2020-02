‘Ha sputato in faccia a Belen’ Stefano De Martino nella bufera per il gesto contro la showgirl argentina: il video rimosso

‘Ha sputato in faccia a Belen’ Stefano De Martino nella bufera per...

I fan non hanno gradito un video in cui Stefano De Martino sputa in faccia all’amata Belen, ma cosa è accaduto davvero? Ecco i dettagli.

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez pareva filare tutto liscio ma ora spunta un video che ha scioccato i fan della coppia. Come stanno davvero le cose? Ecco i dettagli sul video già rimosso dai social.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez un ritorno di fiamma impensabile

I due artisti stanno facendo sognare i loro rispettivi fan da quando la scorsa estate hanno ripreso il loro rapporto d’amore interrotto per ben 4 anni.

Stefano e Belen infatti, sposatisi nel 2013 e avuto il loro adorato figlio Santiago avevano poi diviso le loro strade.

Tra alti e bassi in cui però è rimasto sempre il grande affetto e rispetto che li legava hanno trascorso quattro anni da separati, entrambi vivendo altre storie.

L’amore però evidentemente non era sopito ed infatti nell’estate 2019 i due hanno ufficialmente annunciato il ritorno di fiamma, anche se con le dovute precauzioni.

“Sì, c’è stato un riavvicinamento..però sono maturata e voglio essere cauta in quello che dico”.

Era stato il commento della Rodriguez da Silvia Toffanin a Verissimo e la storia tra i due che si sono mostrati sempre più spesso sui social ed anche in trasmissioni insieme faceva ben sperare i fan anche per una svolta verso un altro matrimonio.

Il gesto d’insulto nel video rimosso: ecco tutta la verità

Solo poche ore fa però i fan sono rimasti basiti di fronte ad un video postato dalla coppia sui social ed hanno mostrato di non gradirlo affatto.

In una Instagram Storia infatti, la coppia si vede essere a pranzo e scherzare come sempre mentre si trovano in Francia ad Aix en Provence per una fermata mentre sono diretti nella zona delle Camargue come riporta anche Il Tempo.

Ad un certo punto la bella argentina ha chiesto ironicamente a Stefano se avesse sputato e lui in riposta parrebbe averlo rifatto davvero sul viso di Belen.

La showgirl è scoppiata a ridere per il gesto inaspettato ma i fan non hanno apprezzato ugualmente la cosa anche se era chiaro l’intento giocoso.

Il video è stato prontamente rimosso e chissà se Stefano e Belen commenteranno l’accaduto o se si godranno in pace la vacanza lontano da sguardi social.