Stefano De Martino brutta notizia dopo la separazione a poche ore da Made in Sud

Brutto colpo per Stefano De Martino dopo l’addio a Belen Rodriguez: le ultime news sul suo futuro in tv

Tra le coppie più chiacchierate del momento vi è, senza alcun dubbio, quello formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Dopo l’addio alla showgirl argentina ci sono novità per quanto riguardo il suo futuro lavorativo sul piccolo schermo.

Stefano De Martino, futuro in tv

Dopo diversi rumors, pare che i due abbiano deciso di dirsi nuovamente addio. Ancora oggi non sono chiari i motivi che si celano dietro a questa scelta ma è evidente la volontà da parte di entrambi di mantenere massimo riservo sulla vicenda anche se non sono mancate reciproche frecciatine sui social. A tal proposito, Stefano De Martino ha più volte ribadito che è necessario “far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Ad ogni modo, il ballerino napoletano è stato di recente paparazzato insieme ad un’altra donna, Mariana Rodriguez. Nonostante abbia smentito il flirt pare sia davvero interessato alla modella venezuelana.

Dopo mesi di duro lavoro alla conduzione di Made In Sud, pare ci siano novità in merito al suo futuro professionale.

Di nuovo al timone di Made In Sud?

E’ stata una stagione televisiva ricca di successi per Stefano De Martino. Il prossimo mese lo vedremo alla conduzione, per il secondo anno di fila, del Festival di Castrocaro. Secondo quanto riportato dal sito sologossip.it , pare non ci siano buone notizie per il suo futuro sul piccolo schermo.

Dai palinsesti della Rai, sembrerebbe, che non compaia il nome del conduttore del ballerino napoletano in alcun programma. Mentre secondo quanto si legge su Fanpage pare che oltre ad non essere confermato ‘Stasera tutto è possibile’ per la prossima stagione, non sono previste neanche alcune puntante di Made In Sud per il prossimo settembre.