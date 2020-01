A letto ‘Le dimensioni non contano ma…’ Stefano De Martino bollente: la dichiarazione intima davanti a tutti

Stefano De Martino super bollente su Instagram, e fa una dichiarazione bollente sui social, i fans impazziti

Il bellissimo ballerino Stefano De Martino è tornato alla riscossa con un nuova foto sui social. Il bellissimo compagno di Belen Rodriguez, è tornato alla ribalta con una foto che non è passata inosservata agli utenti Instagram.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Sono ormai passati quasi due anni da quando il bellissimo Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme, dopo una lunga crisi. I due infatti sembrano più felici che mai e sembrano essere più innamorati di prima. Sembra appunto che i due abbiano intenzione di allargare la famiglia e di celebrare un nuovo matrimonio.

La loro separazione è stata molto discussa in questi anni, finendo sulla bocca del gossip per anni, sopratutto per le relazioni di Belen. Pare però che siano stati solo un fuoco di paglia, fortunatamente, che hanno fatto capire alla showgirl, che l’unico amore della sua vita era proprio Stefano.

Stefano De Martino la frase bollente sui social

Il bellissimo ballerino come anche i suoi colleghi, è molto attivo sui social e spesso pubblica foto e video di lui in posizioni bollenti e provocanti. Ma in realtà questa è stata la volta che ha pubblicato una foto un po diversa dal solito. Il giovane infatti proprio sul suo profilo personale social, ha pubblicato uno scatto dove con una frase ironica ha sorpreso i suoi fans. Lo scatto vede il ballerino che usa un applicazione simula la presenza di un cartello sulla fronte e il soggetto dovrebbe indovinare cosa c’è scritto. Stefano De Martino però ha ironizzato e sul cartello ha scritto una frase che non è passata inosservata ai suoi fans. La frase infatti riporta queste parole: