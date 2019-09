Stefano de Martino “Ho una grande eredità”: il marito di Belen Rodriguez confessa tutto

Il bellissimo Stefano De Martino si lascia andare ad una confessione ed ammette di dover ringraziare per un’eredità ricevuta di recente

Dopo l’amore ritrovato con Belen Stefano de Martino rivela un’altra inaspettata ed importante novità. Ecco cosa ha dichiarato l’ex ballerino di amici più amato di sempre.

Stefano e “l’eredità” ricevuta

Il marito di Belen in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto una rivelazione molto personale parlando del suo prossimo programma, nel quale sostituirà il bravissimo Amadeus :

“Ho una bella ‘eredità’…” “Amadeus è un professionista bravissimo, io non mi reputo un conduttore”

Confermando che la sfida di condurre come unico anchorman la prossima stagione di Stasera tutto è possibile su Rai2 è per lui una grande impresa nella quale si trova a dover reggere il confronto con Amadeus, volto di grande impatto e bravura.

In questo programma la difficoltà per Stefano sarà condurre tutto da solo mentre fino ad ora è stato affiancato da colleghi come Marcello Sacchetta e la bellissima Belen.

Inoltre dovrà interagire con gli ospiti che improvviseranno durante i giochi varie situazioni.

Stefano dunque dovrà dare dimostrazione non solo di presenza sul palco ma anche di saper gestire le situazioni problematiche, per questo sente la grande responsabilità di ereditare un programma così complesso ed amato dal pubblico.

Una stagione ricca di novità per Stefano de Martino

Il bellissimo ex ballerino di Amici non si è dunque montato la testa ma è ormai diventato una presenza molto gradita ed apprezzata sugli schermi tv.

Dagli esordi come ballerino nel programma di Maria de Filippi infatti, il bel de Martino ha fatto passi da gigante.

Ha accettato ed affrontato alla perfezione sempre nuove sfide, come ad esempio inviato all’Isola dei Famosi o più recentemente alla conduzione del Daily Time di Amici di Maria.

La strada intrapresa da Stefano dunque è chiara, riuscire a diventare un bravo conduttore e pare proprio che sia quella giusta.

“Sono un battitore libero…sto prendendo le misure per trovare una mia maniera”

Lo si è visto infatti al timone di La notte della Taranta ed Il Festival di Castrocaro accanto a sua moglie Belen Rodriguez ma come rivela de Martino la sua voglia è quella di trovare un suo modo tutto personale di condurre un programma, che si differenzi dagli altri.

E questo è un ottimo modo di affrontare le sfide lavorative.

Belen, la donna della vita privata e professionale di Stefano

Stefano si apre anche sul rapporto con la moglie Belen Rodriguez con la quale dopo una separazione di quattro anni ha ritrovato l’intesa decidendo addirittura di consolidare il rapporto con un altro bebè dopo il primogenito Santiago, come da mesi i rumors confermano.

Non solo amore e famiglia però, Belen per Stefano è anche un’ottima co-conduttrice anche lei con esperienza di programmi come Tu Si Que Vales ,ed è come lui di una bellezza travolgente, dimostrando con il marito un’ottima intesa sul palco.

Ha fatto infatti sognare i fan il loro appassionato tango sul palco di Castrocaro di qualche giorno fa.

Però Stefano è un uomo con i piedi per terra e sa che può anche essere controproducente limitarsi a conduzioni di coppia rivelando che probabilmente nel nuovo programma Belen non ci sarà:

“Onestamente è bello avere una propria individualità professionale”

Siamo certi che il bellissimo Stefano de Martino riuscirà a portare a termine questa sfida in modo perfetto e che sarà solo il trampolino di lancio per la sua futura carriera di conduttore televisivo.