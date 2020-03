‘Sei una brutta persona’ Stefano De Martino rimprovera Maria De Filippi: ecco cosa è successo in puntata

Puntata di C’è Posta per te piena di colpi di scena. Tra Stefano De Martino e la De Filippi c’è stato un divertente scontro con parole grosse. I dettagli.

Tra Maria De Filippi e Stefano De Martino si è consumata una lite a “C’è posta per te”? Raffica di gag e battute durante la puntata, ecco cosa è accaduto realmente.

L’amore tra Belen e Stefano De Martino fa sognare tutti

Le pagine patinate delle riviste di gossip sono sempre piene di notizie di separazioni, litigi e divorzi.

Nel panorama di tutto ciò che ruota attorno al mondo dello spettacolo invece, una storia come quella di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez fa sognare tutti.

Il loro amore infatti che pareva arenatosi portandoli alla separazione, è invece rinato più forte di prima dall’estate del 2019.

I due, genitori del bellissimo Santiago, hanno ritrovato la complicità e l’armonia precedente alla separazione ed hanno deciso di riprovarci.

Sul settimanale Eva 3000 hanno dichiarato:

“Abbiamo perso troppo tempo”

riferendosi agli anni di separazione. Per i due si parla anche di una rinnovata cerimonia di nozze nel futuro.

Scherzi e parole grosse tra gli ospiti e Maria De Filippi

Il sesto appuntamento del sabato di Canale 5 non ha deluso gli spettatori-

La puntata di “C’è posta per te” è stata come sempre ricca di colpi di scena divertenti e commoventi, gestiti magistralmente da una sempre perfetta Maria De Filippi.

Molti gli ospiti, tra tutti il duo comico Pio ed Amedeo e il ballerino e conduttore Stefano De Martino con la bellissima Belen Rodriguez.

Pio e Amedeo hanno ripreso la divertente storia dello scorso anno che riguardava il matrimonio del fratello di Amedeo.

In questa puntata hanno chiesto ed ottenuto tra battute e risate la promessa che De Martino e Belen non solo facessero da testimoni al matrimonio ma che si occupassero di pagare molte delle spese.

Durante la puntata poi il tono è rimasto molto scherzoso anche tra De Martino e la De Filippi tanto che il ballerino ha rivolto alla conduttrice uno scherzoso rimprovero:

“Sei una brutta persona..ci hai tenuto là dietro per cinque minuti con la musica alta!”

E Maria che lo redarguisce bonariamente perché ha svelato il seguito del programma: