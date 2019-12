‘La situazione è peggiorata’. Stefano De Martino, il dramma familiare: la verità dopo le nozze con Belen

Stefano De Martino si è concesso recentemente ad una lunga intervista in esclusiva a ‘Il Fatto Quotidiano’. Il ballerino confessa uno dei momenti più difficili del suo provato

Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione italiana, in particolare ha conquistato il pubblico con la sua ironia e professionalità a seguito della sua conduzione di ‘Stasera Tutto è possibile’.

Recentemente il ballerino di ‘Amici di Maria De Filippi’ si è concesso ad una lunga intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ durante la quale ha risposto ai rumors che lo vedono al fianco di Amadeus a Sanremo e raccontato uno dei momenti più difficili vissuti nella sua vita. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Stefano De Martino: ‘Non ci dormivo la notte’

Il presentatore di ‘Stasera tutto è possibile’ si è recentemente confessato a ‘Il Fatto Quotidiano’. Stefano De Martino ha infatti rivelato di aver subito un periodo piuttosto difficile ai suoi esordi nello spettacolo.

Non è sempre stato semplice avere a che fare con i mass media e i gossip battenti su di lui e la sua famiglia. A tal proposito ammette che in quel periodo non dormiva sogni tranquilli:

‘Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo’

poi aggiunge:

‘Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio’

e ancora, ha spiegato ai lettori che ad un certo punto ha dovuto come si suol dire ‘farci il callo’ per non rischiare di ‘venire cancellato’:

‘ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio’

una realtà a cui è stato difficile abituarsi (l’articolo continua dopo la foto).

Stefano De Martino a Sanremo? Il ballerino risponde

Infine il conduttore ha voluto rispondere agli insistenti rumors inerenti alla sua partecipazione all’edizione 2020 Festival di Sanremo, al fianco del celebre presentatore Amadeus.

Stefano De Martino ha confessato di non sentirsi pronto per una esperienza così importante, per evitare di ‘essere ucciso’ e ‘troncare’ la sua carriera che ha appena spiccato il volo:

‘Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata’

poi aggiunge:

‘E per come sono ora dovrei affidarmi solo al c**o, e di c**o nella vita ne ho già avuto abbastanza’

conclude il marito di Belen Rodriguez, con la quale la storia va a gonfie vele, ancor più di prima dopo la lunga separazione.