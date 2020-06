Chi sono la sorella e il fratello del noto ballerino Stefano De Martino, scopriamo insieme tutti i segreti di Adelaide e Davide

Approfondiamo insieme alcune informazioni relative a Davide e Adelaide, il fratello e la sorella del ballerino noto anche per la relazione con Belen Rodriguez, Stefano De Martino.

Chi è il fratello di Stefano De Martino

Il ballerino non si mostra spesso in compagnia del fratello Davide, forse perché i due non trascorrono molto tempo insieme per via della differenza d’età, che è notevole.

Stefano e Davide sono due vere e proprie gocce d’acqua, e il giovane somiglia molto al ballerino ai tempi in cui partecipò ad Amici di Maria De Filippi, circa 10 anni fa.

Davide De Martino è ancora un giovane adolescente e frequenta le scuole superiori. Sui social, non mancano dediche e messaggi d’affetto che il ballerino dedica a suo fratello, durante le occasioni importanti.

Per il compleanno del ragazzo, ad esempio, Stefano ha pubblicato una foto e ha scritto nella didascalia:

“Auguri fratellino mio. Quello che la vita ha in serbo per te è infinitamente più grande di quello che tu immagini, ne sono certo. Ti voglio bene”.

Chi è la sorella del ballerino

Stefano De Martino ha anche una sorella, Adelaide, che al momento dovrebbe avere circa 25 anni compiuti. La ragazza ha trascorso la sua infanzia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e un’adolescenza in piazza del Plebiscito. La donna avrebbe avuto anche una relazione sentimentale con il cantante neomelodico Francesco Marzio.

Adelaide, nel corso degli anni, ha stretto grandi rapporti con personaggi del mondo dello spettacolo, come Emma Marrone, ai Stefano e la cantante erano una cosa sola, Cecilia Rodriguez, cognate inseparabili quando De Martino era impegnato con Belen, e Gilda Ambrosio, con cui De Martino avrebbe avuto una liaison.