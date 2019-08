Adelaide è la sorella del celebre ballerino Stefano De Martino. Bella almeno quanto il fratello ed entrambi molto legati al valore della famiglia. Ecco perché

Adelaide è la sorella piccola del ballerino Stefano de Martino, il compagno di Belen Rodriguez che, anni fa, conquistò il palco di Amici di Maria de Filippi. Nata nel 1995, da giovanissima è riuscita a divenire una web influencer nel settore della moda e ha parecchi seguaci su internet.

Adelaide è cresciuta a Torre Annunziata, in maniera molto semplice

Adelaide è stata cresciuta in maniera particolarmente umile, crescendo a Torre Annunziata insieme a mamma Mariarosaria, papà Enrico, il fratellino Davide.

Dopo le performance di Stefano al talent show “Amici”, la loro vita è cambiata parecchio e la ragazza si è ritrovata da sola in una marea di persone a lei molto affezionate.

Stefano de Martino e la sorella Adelaide: il rapporto con la famiglia

Stefano è sempre stato uno dei personaggi dello spettacolo più legato alla famiglia, non se n’è mai rimasto lontano per lunghi periodi,difatti durante la gravidanza di Belen, tutta la famiglia De Martino si è allontanata dalla Campania per vivere a Milano e stare in quel modo più a contatto con il piccolo Santiago, che la coppia ha messo alla luce nel 2013.

Santiago, il piccolo di Stefano e Belen, è davvero molto acclamato sui profili social di Adelaide, che adora troppo il nipotino per perdersi un compleanno o una ricorrenza strettamente legata a lui. Adelaide ha un rapporto davvero da sogno con suo fratello Stefano, tanto da aver stretto sempre amicizia con tutte le persone della vita di De Martino.

Insomma, si può dire davvero che Adelaide sia una presenza fondamentale per il De Martino, che ha sempre tenuto particolarmente alla famiglia in quanto valore fondamentale per la felicità in ogni campo. Ecco il profilo instagram della seguitissima Adelaide.