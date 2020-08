Stefano De Martino a Castrocaro senza Belen: svelata la giuria completa

L’ex ballerino di Amici è pronto a condurre un importante evento, ma si sente l’assenza di Belen Rodriguez, presente lo scorso anno

Stefano De Martino condurrà un evento storico dello spettacolo italiano. Lo scorso anno aveva presentato lo show in compagnia della moglie Belen Rodriguez, ma, visti i recenti sviluppi, Belen sarà assente.

Stefano De Martino è pronto, Belen Rodriguez non sarà presente

Stefano De Martino è al momento impegnato con i preparativi di un evento importantissimo per l’Italia: si tratta del Festival di Castrocaro 2020, la cui serata finale si terrà giovedì 27 agosto 2020 e verrà trasmessa in prima serata su Rai 2.

Non è prevista, invece, la presenza di Belen Rodriguez al suo fianco, non per i recenti fatti di gossip, ma pare che la decisione sia stata presa a prescindere.

Il percorso degli otto finalisti in gara sarà determinato da una giuria composta da 4 grandi artisti, come rivelato da TvBlog, scopriamo insieme chi sono!

La giuria dello show condotto da Stefano De Martino

I componenti della giuria che giudicheranno i finalisti saranno Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, il celebre Bugo e probabilmente Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta.

Quello di Maria Antonietta è probabilmente il nome meno noto fra i tre. La donna è cantante e musicista, oltre che scrittrice, e ha all’attivo quattro album in studio usciti tra il 2020 e il 2018. L’artista ha partecipato a Sanremo 2020 duettando con Levante!

In giuria pare vi sarà anche Taketo Gohara: si tratta di un produttore discografico, sound designer giapponese e tecnico del suono. L’uomo ha mixato le colonne sonore di più di 30 film, tra cui Primo Amore di Matteo Garrone, che gli è valso l’Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino del 2004.