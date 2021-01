Lo ha annunciato lo stesso Stefano De Martino attraverso Instagram: la settimana prossima il suo programma tv non andrà in onda.

Brutto colpo per i fan

Stasera tutto è possibile, la trasmissione condotta da Stefano De Martino, in onda su Rai 2 non andrà in onda. La cancellazione dello show dal palinsesto è stata annunciata dallo stesso De Martino su Instagram e ha lasciato basiti i fan.

In realtà, la trasmissione aveva iniziato con il botto lo scorso 12 gennaio 2021 appena. La settimana prossima, invece, la seconda puntata non andrà in onda. Un debutto davvero da record, se confrontato alle edizioni del passato.

Il perché della cancellazione

In realtà, Stasera tutto è possibile subirà un cambio di programmazione soltanto nel corso della prossima settimana. Lo show, infatti, tornerà in onda il prossimo 26 gennaio.

“Quando ti dicono che questa settimana stasera tutto è possibile non andrà in onda perché il palinsesto ha subito delle variazioni data la crisi di governo.”

Ha riportato De Martino sul suo profilo Instagram molto seguito. Infatti, domani sera, lunedì 18 gennaio, Rai 2 sceglierà di seguire le evoluzioni della attuale crisi di governo. Andrà in onda lo speciale del Tg2 Post.

Domani alle 12:00, infatti, Giuseppe Conte riferirà alla Camera sull’andamento dell’attuale situazione. Tra lunedì e martedì, poi, si capirà se il premier troverà la tanto necessaria maggioranza in Parlamento. Si rinuncerà al varietà, dunque, per lasciare spazio agli importanti sviluppi di politica.