Stefano De Martino stupisce i fan, l’annuncio che nessuno si aspettava

Il ballerino e conduttore ha fatto un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato, i fan non vedono l’ora di vederlo!

Stefano De Martino torna in televisione, è ufficiale! L’annuncio è stato confermato e ha entusiasmato i suoi fan più accaniti.

Il ballerino e conduttore diventa ora attore in un’amatissima fiction di Rai, seguita da milioni di telespettatori.

Scopriamo insieme quale progetto Stefano De Martino ha in serbo per la sua carriera!

Un nuovo progetto per Stefano De Martino

Stefano De Martino è assente da un po’ di tempo dalla televisione italiana.

Il virus che ha messo l’Italia in ginocchio non ha aiutato Made In Sud e gli altri programmi che non sono riusciti a sostenere i costi di regolamentazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Per questo, è venuto il momento per il conduttore di lanciarsi in un nuovo progetto.

La produzione di una fiction di Rai ha proposto al ballerino di far parte del cast di un prodotto seguitissimo.

Stefano De Martino nel cast di una famosissima fiction

Stefano De Martino è pronto per debuttare sul piccolo schermo nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Il ballerino sarà la special guest di una puntata che andrà presto in onda su Rai 1.

Si tratta dei primi passi di Stefano nel ruolo di attore. A proposito della notizia, la protagonista della fiction, Elena Sofia Ricci, ha dichiarato:

“Stefano è senza dubbio una persona brillante e molto gioiosa. Si è subito sentito a suo agio in questa grande famiglia formata da matti.”

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata nella quale comparirà l’amatissimo Stefano De Martino!