Stefano De Martino, il clamoroso annuncio sconvolge i fan

Un annuncio, quello di Stefano De Martino, che ha lasciato i fan senza parole. Un sogno ad occhi aperti per tutti quelli che lo adorano.

Stefano De Martino, il bellissimo annuncio ai fan

Con una foto ha fatto sognare i fan: Stefano De Martino non vedeva l’ora di dare una bella notizia ai suoi fedelissimi follower.

Proprio su IG, l’ex ballerino di Amici ha annunciato una nuova avventura destinata a conquistare tantissimi spettatori. Stiamo parlando di uno show che godrà della partecipazione di due comici d’eccezione, Francesco Paoloantoni e Biagio Izzo.

Lo show si chiamerà “Che coppia noi tre – The show” sarà uno spettacolo teatrale in tournée quest’estate – sperando che la curva dei contagi cali bruscamente e che i vaccini arrivino a coprire la maggior parte degli italiani.

I tre compongono un trio di due diverse generazioni, ma vincente come possono testimoniare gli ascolti di STEP. Stefano ha dimostrato di essere un ottimo conduttore e spalla per i suoi divertentissimi comici.

Stefano, lavoro ok…ma l’amore?

Il successo lavorativo non si rispecchia pienamente in quello privato. Al suo fianco, al momento, non sembra esserci nessuna donna in particolare. Belen ha già trovato l’amore e oggi è in attesa del secondo figlio. Il conduttore e ballerino napoletano si gode, invece, la sua vita da single.

Oltre a Step e al nuovo spettacolo in programma, Stefano veste anche i panni di giudice nel programma che gli ha dato successo, Amici di Maria De Filippi.

De Martino è completamente grado alla padrona di casa: è grazie a lei se adesso può vivere un sogno ad occhi aperti lavorando nel mondo in cui ha sempre sognato di lavorare, quello dello spettacolo.