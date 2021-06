Stefano De Martino a The Jackal: una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole

Stefano De Martino a The Jackal: una dichiarazione che ha lasciato tutti...

Stefano De Martino nel ciclone, da una parte paparazzato in barca insieme a Paola Di Benedetto e poi criticato su Instagram.

Pioggia di critiche per le parole del ballerino conduttore Stefano De Martino circa i suoi natali.

Stefano De Martino a The Jackal

La squadra dei The Jackal è una formazione fortissima, pronti a tenere compagnia ai calciofili durante la lunga avventura degli Euro2020.

Ed è proprio in occasione della puntata di esordio degli Europei a casa The Jackal, che il ballerino e presentatore Stefano De Martino ha fatto una dichiarazione che ha lasciato i pochi attenti alla sua mimica facciale, per nulla contenti:

“Sarei voluto nascere a Milano anziché Torre Annunziata”.

L’ira di chi non ha compreso che oltre ad essere una battuta, il tutto era da postare come una penitenza da subire, ha dato il via ad una pioggia di critiche e insulti sul web.

La risposta a un gioco

Per niente preoccupato Stefano ha risposto con un sorriso a quanti, evidentemente non avendo seguito il format in televisione, non hanno ne visto l’espressione del volto quando esternava la sua mancata nascita a Miano, ne che compreso che quella era una sorta di penitenza al gioco di Claudia: “Rispondi o posta”.

Da qui la frase pagata come “pegno” a una delle tre risposte date da De Martino, che erano: che salverebbe Maria De Filippi e non il direttore di Rai Due da un elicottero in fiamme.

Nella terza domanda ha detto a quale tra due aziende di cui è stato testimonial preferisce la concorrenza.

Non ha voluto rispondere alla domanda su Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande. In questo caso avrebbe dovuto fare una classifica dal più simpatico al meno, e da qui è scattata la penitenza, con il postare su Instagram la frase che ha smosso le critiche.

Tutto una burla dunque anche se qualcuno gli ha perfino dato del razzista.

Stefano De Martino è sembrato molto a suo agio con Ciro, Fru, Fabio, Aurora, Claudia, Simone e Alfredo, tanto che potrebbe essere visto come un ospite fisso a casa The Jackal!