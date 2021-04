Sferzante e con sfacciataggine da vendere, Stefano Bettarini

esprime la sua feroce critica sugli opinionisti della nuova edizione de L’isola dei Famosi. Contro Tommaso Zorzi emergono critiche pruriginose e carenza di stima.

Poteva l’ex calciatore e inviato de L’Isola dei Famosi 2017 esimersi dal puntare il dito contro Tommaso Zorzi? Ovviamente no. Durante una diretta su Instagram, il quarantottenne toscano decide di ergersi a giudice e aprire il fuoco contro il mordace opinionista:

“È un parac**o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? Ad un altro lo avrebbero già chiuso”

Quando vuole, Stefano Bettarini sa riservare vere e proprie stoccate:

“Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci (…) Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”