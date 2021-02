Flirt tra Elisabetta e Stefano? Una rivelazione choc di un cantante.

Un semplice pettegolezzo o è tutto vero?

La rivelazione del cantante

In un’intervista del giornale Nuovo, il cantante Stefano Picchi ha sganciato una vera bomba su i personaggi più discussi del momento.

Ha rivelato che Stefano Bettarini si era follemente innamorato della bellissima ex moglie di Flavio Briatore.

Ma il flirt non è durato per molto tempo dato che la bellissima Elisabetta non è facile da conquistare.

Il giornalista del magazine Nuovo ha chiesto al cantante perché poi la relazione non si è sviluppata, lui ha risposto che Stefano Bettarini ha capito che con la showgirl non ci avrebbe potuto costruire nulla di importante o impegnativo.

Picchi nell’intervista è stato molto schietto e non ha avuto nessun timore di rivelare i dettagli, infatti ha svelato che l’ex calciatore ha lasciato perdere i rapporti con la Gregoraci quando Briatore e lei si sono sposati:

“Quel giorno mi ha telefonato dicendomi che era finita per sempre…”.

L’uomo ha aggiunto che:

“Lui era innamoratissimo di lei…”.

Stefano Bettarini ha fatto un gesto d’amore per Elisabetta

Questa intervista è stata davvero sconcertante, ci sono state rivelazioni inaspettate ma soprattutto super segrete.

Stefano Picchi ha svelato che l’ex calciatore gli chiese un favore ovvero:

“Mi chiese di scrivere una canzone per Elisabetta Gregoraci e mi mostrò i loro messaggi di passione…”

Un vero e proprio gesto d’amore davvero romantico.

Il cantante quindi è davvero convinto di quello che dice, perché da quanto è emerso dalle sue parole, ha visto pure i messaggi di passione tra i due.

Le copie di questa canzone sono 3: una l’avrebbe Elisabetta, l’altra Stefano Bettarini e l’ultima il cantante.

Picchi durante l’intervista sgancia un’altra bomba super potente affermando:

“Parlava di questo amore difficile e impossibile, visto che c’era già Flavio Briatore nel parterre delle scelte di cuore della Gregoraci…”

Dalla confessione del cantante sembra di capire che se non ci fosse stato nulla con Flavio Briatore, Elisabetta si sarebbe precipitata tra le braccia dell’ex calciatore.

Inoltre il cantante ha fatto intendere che la Gregoraci abbia sentito di nascosto l’ex calciatore. Come risponderà Elisabetta alle accuse?