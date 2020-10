Uno Stefano Bettarini scatenato, senza peli sulla lingua. Nel mirino del calciatore ci finisce la sua ex fidanzata Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.



Irriverente, diretto e fuori dagli schemi, come tutti sono abituati a conoscerlo. Stefano Bettarini torna a ruggire e lo fa in un’intervista rilasciata a “Casa Chi”, il video talk sul Grande Fratello Vip.

Uno Stefano Bettarini straripante, ferocissimo. Si toglie un sassolone dalla scarpa e punta il dito contro Dayane Mello. Dopo Franceska Pepe, che l’ha apostrofata come “stratega in cerca di una love story al GF Vip”, contro Dayane scende in campo anche lui. Al suo solito, senza peli sulla lingua.

Secondo il punto di vista di Stefano Bettarini, la modella brasiliana non avrebbe un vero interesse nei confronti di Francesco Oppini. L’ex calciatore critica Dayane Mello, con la quale ha avuto un flirt in Honduras durante il reality show L’Isola dei Famosi 2017.

Stefano Bettarini senza peli sulla lingua: la bordata a Dayane Mello

In un’intervista per “Casa Chi”, il video talk sul Grande Fratello Vip, l’ex calciatore commenta il feeling nato tra la modella brasiliana e il figlio di Alba Parietti. Tutta questa storia viene da lui sintetizzata con un’esclamazione ferocissima nei confronti di Dayane:

“Ndo cojo cojo! Basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Oppini, ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”

Mostra di pensarla così Stefano Bettarini che, in collegamento web con il talk “Casa Chi”, commenta le dinamiche al Grande Fratello Vip 5 prendendo spunto dal gossip più fresco. La sua battuta, del tutto ironica, strapperà sicuramente un sorriso ai fan del reality show di Canale 5.