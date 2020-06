Stefano Accorsi, chi è la moglie Bianca Vitali? Ecco chi sono i figli

Chi è Bianca Vitali, la moglie del celebre attore Stefano Accorsi, che ha sposato nel 2015 e dalla cui unione è nato Lorenzo nel 2016

Scopriamo insieme tutti i segreti della moglie del noto attore italiano Stefano Accorsi, la classe ’92 Bianca Vitali!

Chi è la moglie di Stefano Accorsi, Bianca Vitali

Nasce a Milano nel 1992 e ora ha quindi 28 anni circa. La donna è figlia di una delle grandi firme del giornalismo italiano, Aldo Vitali, colui che dirige il settimanale più venduto d’Italia, Tv, Sorrisi e Canzoni.

Sin da piccola è interessata a entrare nel mondo della moda: diventa così testimonial per il noto marchio di intimo Tezenis e sfila sulle maggiori passerelle. Bianca lavora inoltre per la compagnia di modelle Why Not Model.

Un’altra grande passione della donna è quella della recitazione: partecipa, infatti, alla serie tv di Sky intitolata 1992.

Sposata dal 2015 con Accorsi, è madre del piccolo Lorenzo, nato nel 2016.

Vita privata e curiosità

Ed è proprio sul set di 1992 che la Vitali conosce l’attore Stefano Accorsi. A soli 24 anni, la modella e attrice riesce a rubare il cuore dell’artista e a convertire l’amore in matrimonio. Accorsi ha ben 20 anni più di lei, ma ciò non ha pregiudicato la loro relazione.

Prima della Vitali, Accorsi aveva avuto una lunga relazione con la modella e attrice francese Laetitita Casta, da cui sono nati due splendidi bambini. Ora, l’attore sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Bianca.

Dopo 2 anni di relazione, il 24 novembre del 2015, la coppia ha detto sì e si è sposata in provincia di Piacenza; successivamente i due hanno dato alla luce Lorenzo, nato nel 2016. Nel giugno del 2020 arriva l’annuncio della seconda gravidanza dell’attrice.

La Vitali ha anche una grande passione per gli animali. Possiede tre cani, un golden retriver di nome Bono e due jack russell, Nina e Zoe.